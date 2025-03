RFV Dolci su Colpani: "Vi dico perché è stato preso secondo me. Comuzzo? Resti"

Il direttore sportivo Giovanni Dolci è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra". Queste le sue parole partendo da una valutazione sui tanti prestiti che ha la Fiorentina sia in estate che in uscita: "Al di là del fatto che ci sono dirigenti molto abili in viola, siamo ancora perfettamente in tempo per gestire tutte le varie situazioni".

Che ne pensa di Zaniolo?

"Un talento precoce, che ha anticipato i tempi. Poi il ragazzo per tanti motivi si è fermato ma ha ancora potenzialità importanti nonostante gli infortuni gravi. Obiettivamente bisogna dire che la crescita si è rallentata ma il giocatore è forte".

Altro giocatore di cui si discute tanto è Colpani.

"Farei una riflessione ampia su di lui. Lo ha voluto Palladino perché lo conosceva bene e perché a inizio anno poteva trasmettere ai compagni i suoi principi. È un ragionamento banale, ma secondo me è accaduto questo. Colpani ha qualità ma sicuramente non è un top. Può giocare nella Fiorentina ma non può fare la differenza in maglia viola. Però è un ragazzo giovane e può ancora crescere".

Che futuro vede per Comuzzo?

"Sicuramente ha bruciato le tappe, è forte fisicamente ma anche mentalmente se è già in Nazionale. Può diventare uno dei difensori dell'Italia del futuro perché ha ancora 20 anni, poi sul fatto che qualcuno possa bussare alla porta della Fiorentina, le riflessioni le può fare solo il club. E mi chiedo se Comuzzo può già giocare stabilmente in un top club. La cosa migliore per lui sarebbe restare almeno un altro anno a Firenze".

