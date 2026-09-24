Fratini: "Viery non sa difendere. In mezzo al campo metterei Oulai e Fagioli"

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Michele Fratini, operatore di mercato e scout, è intervenuto nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola, per parlare del momento in casa Fiorentina: “Pensando a gennaio la Fiorentina dovrebbe intervenire in difesa, nella fattispecie manca un centrale. Viery non mi piace, non sa difendere per me, non lo vedo bene né come centrale né come esterno basso. Sarà una promessa, sicuramente, ho sentito tanti dirmi che è un giocatore fortissimo, ma dove? Anche Atta finora non l'ho mai visto bene, non ha mai trovato la sua posizione. Ma in generale manca qualcosa in difesa, non c'è chi comanda, manca un Acerbi, un leader difensivo. E ricordo che Acerbi è sempre svincolato, ha 38 anni sì, ma servirebbe, ha giocato in Champions, ha vinto l'Europeo, due Scudetti.

In mezzo al campo sto contento che Fagioli sta crescendo, anche se non mi sembra proprio da livello del Barcellona come qualcuno diceva. Per me è bravo, ma serve qualcuno che illumini il campo accanto a lui. Io metterei un centrocampo con Fagioli, Atta e Oulai. Ndour fa gol ma ha il passo troppo compassato, lo metterei a partita in corso, perché le sue caratteristiche non mi fanno impazzire. Per quanto riguarda gli altri penso che Goncalves troverà spazio, è un esterno atipico perché calcia verso la porta, è destinato a diventare titolare. Gnonto sembra che non ci arriva mai ma arriva sempre, è un buon calciatore".