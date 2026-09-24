Gigi Cagni: "Quello che è uscito fuori sul confronto Grosso-Paratici mi ha lasciato allibito"

vedi letture

Il tecnico Luigi Cagni ha parlato a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola facendo il punto sul momento della Fiorentina: "Per quanto riguarda i viola a me ha fatto impressione leggere quello che ha detto Fabio Grosso, ovvero che non aveva i giocatori adatti a lui. Sto vedendo allenatori giovani e bravi, come Grosso, che però non sono capaci a cambiare e trovare soluzioni in situazioni diverse. Per questo le dichiarazioni di Grosso mi hanno lasciato allibito, oggi ti dovresti adattare perché è più difficile fare la squadra con i limiti economici che ci sono in Italia".

Sul ritorno di Paolo Vanoli a Firenze invece: "Paolo è stato un mio giocatore a Verona, avevo lui a sinistra e Marco Baroni al centro della difesa. Baroni era uno che non parlava tanto, Paolo chiacchierava continuamente durante la partita, anche quando faceva la fascia avanti e indietro, urlava con tutti ma aiutava tanto la squadra".

Ascolta il podcast per l'intervento integrale