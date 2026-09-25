I convocati per Italia-Belgio di stasera: Fagioli e Zaniolo in tribuna, c'è Kean

Stasera alle ore 20.45 all'Olimpico di Roma c'è Italia-Belgio di Nations League, la sfida che segnerà il debutto-bis di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Il ct ha definito la lista dei 23 giocatori che prenderanno parte alla gara, tra titolari e panchina. Tra gli esclusi c’è Nicolò Fagioli, che non è stato convocato per la sfida.

In attacco Mancini dovrebbe affidarsi alla coppia Pio Esposito-Kean, mentre Zaniolo, non ancora al meglio, guarderà la partita dalla tribuna. La sua assenza potrebbe favorire Cambiaghi, che nelle ultime ore ha guadagnato posizioni. Sono undici in totale gli azzurri esclusi dalla gara: Pessina, Bastoni, squalificato, Ghilardi, Kouadio, Ruggeri, Ricci, Fagioli, Inacio, Vergara, Zaniolo e Sebastiano Esposito.

I 23 a disposizione sono: Donnarumma, Carnesecchi e Vicario tra i portieri; Kayode, Ahanor, Calafiori, Coppola, Scalvini, Di Lorenzo e Mancini; Romano, Mandragora, Tonali, Doumbia, Zoma, Frattesi e Barella; Pio Esposito, Kean, Raspadori, Scamacca, Maldini e Cambiaghi.