Antonio Di Gennaro: "Fagioli e Oulai possono giocare insieme ma solo in un caso"

Fagioli-Oulai, si può fare? Un rompicapo tattico su cui si è arenato Fabio Grosso e che sta cercando di risolvere il suo successore, Paolo Vanoli. A intervenire sull'argomento di casa Fiorentina è Antonio Di Gennaro, ex centrocampista e adesso opinionista televisivo, interpellato dal Corriere dello Sport: «Fagioli e Oulai possono giocare insieme, perché no?

Sono entrambi giocatori forti e li vedo bene in un centrocampo ha due. Possono essere i due davanti alla difesa in un ipotetico 4-2-3-1, in un centrocampo a tre faccio più fatica a vederli insieme perché nessuno dei due ha gli inserimenti da mezzala, per quello ci sono Atta, Ndour e Brescianini. E vi dirò di più, io vedrei bene anche Goncalves in quel ruolo, quello della mezzala offensiva. Insomma serve qualcuno che abbia numeri anche sotto porta e Oulai e Fagioli non li hanno mostrati per adesso».