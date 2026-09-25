Italia-Belgio, Fagioli potrebbe andare in tribuna: ecco il motivo

Nicolò Fagioli potrebbe non rientrare nei 23 giocatori scelti dall’Italia per la sfida contro il Belgio. Dopo la consegna della lista all’Uefa, il centrocampista della Fiorentina è infatti indicato tra i possibili esclusi, insieme a Vergara e Zaniolo. Roberto Mancini ha convocato 34 calciatori e, considerando le quattro gare previste in appena undici giorni, le gerarchie potrebbero cambiare già in vista della trasferta di lunedì in Turchia.

Contro il Belgio il ct dovrebbe puntare sul 4-3-3, con Pio Esposito al centro dell’attacco. Cambiaghi è favorito per completare il tridente, mentre Kean potrebbe essere impiegato sulla fascia destra, dove resta aperto il ballottaggio con Daniel Maldini. Zaniolo, reduce da uno stiramento, potrebbe essere lasciato in tribuna per non forzare i tempi del rientro, mentre Raspadori dovrebbe iniziare dalla panchina. In mezzo al campo spazio a Barella, Tonali e Romano, quest’ultimo pronto all’esordio in cabina di regia. In difesa Di Lorenzo è avanti su Kayode, Coppola dovrebbe fare coppia con Gianluca Mancini e Calafiori è destinato alla corsia mancina. Scalvini è regolarmente disponibile, ma parte leggermente dietro nelle gerarchie. A riportarlo è il Corriere dello Sport.