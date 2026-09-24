Mario Faccenda: "Questa Fiorentina può valere le prime otto posizioni in Serie A"

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Mario Faccenda, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola - nel corso della trasmissione "Viola amore mio" per commentare il momento della difesa di Paolo Vanoli: "Dragusin e Viery sono due difensori rocciosi, vecchia scuola, mi piacciono. Il brasiliano deve fare un po' di esperienza e capire il calcio italiano, soprattutto gli italiani che ha davanti.

Su Luca Ranieri dico che è un difensore di personalità, ha fatto anche il capitano a Firenze. Quando gioca aiuta molto la squadra e richiama tutti, si fa rispettare. Lo conosco molto bene, lo seguo sin dai tempi del settore giovanile e l'ho segnalato a diverse squadre, per me può fare anche l'esterno sinistro a quattro. Poi c'è un giocatore come Valdepenas che mi piace molto, ma deve curare un po' meglio la parte difensiva. Vanoli dovrà lavorarci tanto. La Fiorentina ha tante alternative anche sugli esterni, c'è Jimenez che è un giocatore che magari rispetto a Valdepenas ha più esperienza, anche lui ha delle difficoltà in fase difensiva, penso alla partita col Frosinone, ma poi si è ripreso.

In generale la Fiorentina può valere tanto se tutti questi talenti esplodono. Serve tanta pazienza anche da parte dei tifosi. Se davanti si sbloccano i viola possono arrivare tra le prime otto di questo campionato".