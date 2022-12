DINI A RFV, Amrabat? Se bussa il Liverpool dura tenerlo

L'avvocato e agente di mercato Giulio Dini ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al centro". Queste le sue parole a riguardo al mercato della Fiorentina"Serve un attaccante. Non è necessario sia un nove di grido, basterebbe un mestierante dell'area di rigore. C'è da pensare anche all'aspetto economico in queste operazioni, a meno che non si voglia fare come quei club. Ce ne sono alcuni che si indebitano anche di centinaia di milioni di euro e alla fine dell'anno sono in Champions.

Amrabat? Se si muove il Liverpool difficile trattare; è chiaro e giusto che il giocatore voglia andare a giocare in una squadra di questo rango. L'opzione di rinnovo annuale per la Fiorentina tutela la società per una futura operazione in uscita. L'ingaggio è forse da ritrattare, è anche vero che le sue prime due stagioni a Firenze non sono state indimenticabili"