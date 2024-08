DINI A RFV, A Palladino non serve un play. Su Amrabat...

FirenzeViola.it

Giulio Dini, avvocato e operatore di mercato, ha parlato nel corso di "Palla al Centro" durante la diretta di Ferragosto di Radio Firenzeviola ripartendo dalla situazione di Amrabat: "Bisogna fare uno sforzo per convincere Amrabat visto che, grazie alle sue caratteristiche, può essere valorizzato e tornare ai livelli che gli potrebbero permettere di dare una nuova svolta nella sua carriera. Mi sembra che lui abbia dimostrato di avere comunque voglia di scendere in campo e giocare le partite. L'eventuale impiego di Amrabat in odore di cessione sabato contro il Parma, non sarebbe altro che la conferma che c'è da intervenire rapidamente".

Cosa cercano per sistemare il centrocampo?

"La filosofia di gioco di Palladino non mi fa pensare a un vero e proprio play. La squadra sarà aggressiva e votata al cambio di fronte. Mi verrebbe da dire che serve un box to box più completo possibile. Perché questo è il modo di giocare. Sui concetti del suo calcio, saranno nuovi ma meno numerosi rispetto a quelli che voleva fare recepire Italiano".

Cosa pensa di Beltran nella rosa di Palladino?

"Beltran deve giocare da sottopunta perché è il suo ruolo. Lì non può giocare un esterno adattato come Sottil. Se non gioca in quel ruolo e gioca Sottil si torna a parlare delle forzature. A me non pare un argentino come intendiamo noi, nemmeno dal punto di vista del carattere. È un ragazzo equilibrato, che non va giù di testa ma anche che non si esalta. Lui ha le sue caratteristiche, può essere migliorato da un cambio di guida in panchina, ma poi gli aspetti mentali richiedono un lavoro particolare e il carattere non si cambia. Beltran non è un leone, è un buon calciatore ma speriamo che sbocci perché sennò si rischia che non diventi quello che tutti si aspettano".

