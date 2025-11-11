RFV Diego Fuser: "Il Toro ha fatto male a cacciare Vanoli. Mi spiace per Pioli"

vedi letture

L'ex Fiorentina, Diego Fuser, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" dell'amico Paolo Vanoli: "Intanto mi dispiace per Pioli, dopodiché spero che Vanoli riesca a riportare la Fiorentina dove merita. Non sarà un compito facile. Ho sempre pensato che il Torino abbia sbagliato a mandarlo via: aveva fatto bene".

Ha dimostrato di essere un sanguigno.

"Assolutamente sì, infatti anche i tifosi del Toro si immedesimavano un po' in lui. Ha un temperamento quasi da tifoso".

Ha notato qualcosa di buono già a Marassi?

"Non saprei, io vissi a Firenze una situazione simile quindi so che quello che serve adesso è una scintilla. Una vittoria. Bisogna anche avere un po' di fortuna. Quella con il Milan ad esempio è stata una sconfitta demeritata".

La prossima partita è proprio Fiorentina-Juventus...

"Speriamo sia la partita della svolta, che possa dare un po' di morale a tutti".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!