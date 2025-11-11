RFV Collauto: "Pioli non ha capito in tempo il problema. Vanoli scelta giusta"

Mattia Collauto, ex calciatore e dirigente sportivo, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?", queste le sue parole sul momento della Fiorentina, ultima in classifica: "Credo che nessuno si aspettasse questa classifica della Fiorentina. Da fuori è difficile risalire alle cause, probabilmente è una concatenazione di piccoli errori che hanno portato a questa situazione illogica, visto il campionato che club e tifosi si aspettavano di affrontare. Questa estate è stato fatto un lavoro molto interessante per dare continuità e crescita a questa squadra. Non me la sento di dare giudizi a un qualcosa che non conosco bene, è ovvio che chi ha gestito questa cosa non ha fatto il conto con delle dinamiche che sono venute fuori a posteriori".

È ottimista sulla possibilità dei viola di salvarsi?: "Credo che la Fiorentina abbia tutte le possibilità per riprendere un determinato cammino che gli permetta di avere una certa tranquillità. Loro però non devono ragionare così ma devono pensare da ultimi in classifica e come tali devono pensare. La scelta di Vanoli è stata corretta, è un tecnico che ha le caratteristiche per lottare e cambiare la mentalità che è uno dei mali di questa squadra, abituata a pensare in modo diverso. Pioli probabilmente non ha capito in tempo il problema che si stava creando. In questo momento penso sia stata fatta una scelta giusta. La prima cosa però da fare è guardare la classifica perché i viola sono ultimi e devono uscire da li. Tecnico e società dovranno toccare i tasti giusti, anche perché non credo sia un problema tattico o di giocatori. A qualcuno è stato dato del potere e un'autorevolezza che ha fatto male, si deve avere un atteggiamento diverso lottando e ragionando da ultima della classe".

Cosa ne pensa del nuovo tecnico Paolo Vanoli: "Ha le qualità per imprimere una mentalità diversa alla squadra. Per il gioco ha sicuramente le sue idee, tanto dipenderà dalla disponibilità dei giocatori di fare un certo percorso. Il gioco però ora non è così importante, conta di più l'atteggiamento e l'aspetto motivazionale. I risultati in tal senso potranno aiutare a ritrovare certezze".

