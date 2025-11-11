RFV Firicano sul 2-2 di Colombo: "Emblematico. Nessuno ha provato a rimediare"

vedi letture

Aldo Firicano, allenatore ed ex difensore viola, è intervenuto a Radio Firenze Viola nel corso di "Viola amore mio" parlando della fase difensiva viola: "E' un grande lavoro, in una squadra, che ha evidenziato delle difficoltà in particolare in situazioni dove serve lucidità. Questa fragilità difensiva, non ti permette di tenere le partite e in alcuni casi di vincere le partite. La Fiorentina ha bisogno di vincere e l'obiettivo di Vanoli, è quello di far tornare ai giocatori una mentalità forte. Il lavoro di Vanoli sarà duro, ma c'è di peggio nella vita".

E' d'accordo sulla marcatura a uomo nei calci pizzati?

"Sì, perché la marcatura a uomo stimola la concentrazione, mentre a zona, se riesci ad attaccare la palla, difendi bene, ma se come c'è indecisione su chi la prende non riesce mai a trovare un responsabile. Preoccupano le caratteristiche dei giocatori difensivi, perché ci sono stati errori tecnici e di reparto, che Vanoli dovrà sistemare per difendere con maggiore attenzione e dalle parole di Vanoli mi sembra di intuire questo obiettivo".

Cosa pensa dell'immobilismo difensivo sul gol di Colombo?

"Io non ho visto questa foto, ma ho visto il gol ed è un episodio emblematico. In queste situazioni tutti dovrebbero cercare di mettere un pezza, per porre rimedio e queste sono le squadre che difendono meglio, mentre noi siamo fatalisti in difesa, perché non troviamo la soluzione. I giocatori pensano che sarà il compagno a risolvere la situazione, ma credo che bisogna essere più pessimisti in difesa".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola