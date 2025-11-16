Radio FirenzeViola cresce: puoi ascoltarci in auto anche con il DAB!
FirenzeViola.it
A oltre un anno di distanza dalla nascita del canale 92, Radio FirenzeViola amplia ancora la propria offerta formativa per i propri ascoltatori inaugurando anche una frequenza DAB.
Da ora infatti, per ascoltare la nostra emittente, sarà possibile collegarsi a bordo delle proprie automobili di ultima generazione e cercare Radio FirenzeViola all'interno dell'elenco delle radio digitali (per la Toscana va selezionata la lista MUXCR DAB TOCANA, scendendo fino alle lettera "F" e impostando poi "FirenzeViola"). RFV non vi lascia mai soli ma cresce ancora.
Pubblicità
Radio FirenzeViola
RFVDavide Torchia: "Non avrei mai immaginato la Fiorentina laggiù. Fagioli? Mi sembrava da top club"
C’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.di Mario Tenerani
Le più lette
1 C’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.
Copertina
FirenzeViolaKean verso il recupero e Dzeko in gol, come Piccoli a Genova. L’attacco sorride a Vanoli
Alberto PolverosiVanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Park
Luca CalamaiL'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattuso
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com