Di Gennaro: "La Fiorentina ha bisogno di un difensore. E Piccoli non può sbagliare quei gol"

Antonio Di Gennaro, ex viola oggi opinionista, sulle frequenze di Radio FirenzeViola - nel corso di "Chi si compra?" - ha dato il suo tagliente parere sulle enormi difficoltà attuali della Fiorentina. Queste le sue parole: "Per me la Fiorentina si deve muovere sul mercato, soprattutto in difesa. Deve rivalutare i suoi difensori. Il gol che hanno preso a Parma è la fotografia di una squadra che lotta per non retrocedere. La Fiorentina ha bisogno di giocatori forti, che abbiano la capacità di difendere veramente. Non serve quello che imposta, la difesa è fondamentale e la Fiorentina attualmente è la peggiore. Col Parma forse meritavi di pareggiare. Piccoli poi si è mangiato un gol clamoroso, un acquisto così oneroso non può sbagliare un gol così. In questi momenti non puoi sbagliare nulla. Gudmundsson deve essere più continuo, Fagioli sembra indirizzato bene. Sohm pensavo facesse molto di più. Paratici dovrà prendere 4-5 giocatori e parlarci. L'anno scorso la Fiorentina ha vinto delle gare sporche, quest'anno è impossibile".

