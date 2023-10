DI GENNARO A RFV, Grande Viola Park, ora lo stadio

FirenzeViola.it

L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra'. Queste le sue parole cominciando dalla presentazione del Viola Park: "I sogni fanno bene a tutto il mondo del calcio. E perché non è stato permesso a Commisso di costruire lo stadio, sennò chissà cosa vedevamo. Ma in Italia si sa che le cose stanno così. Vi faccio un esempio: a Bari non abbiamo ancora i campi per colpa della burocrazia. È una cosa vergognosa come la questione stadio per la Fiorentina: dove andrà a giocare durante il restyling? In Inghilterra hanno buttato giù Wembley e l'hanno rifatto. Perché noi non possiamo fare così? Nel '90 abbiamo avuto l'occasione di ristrutturare tanti impianti, ora vediamo cosa accadrà con l'Europeo del 2032. Negli altri paesi io ho visto strutture all'avanguardia anche dove c'era la guerra, in Italia invece siamo troppo indietro".

E il Viola Park?

"Io l'ho sempre detto: avere un centro sportivo così ti dà almeno 10 punti in più a stagione. Lo stadio sarebbe ancora più importante. Per quanto riguarda la crescita dei giovani, ci vuole competenza e coraggio. A me fa impazzire Kayode che ha una dote innata, quella della sfrontatezza. Ma sono convinto che ci saranno anche altri talenti, ci stanno lavorando".