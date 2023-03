DI GENNARO A RFV, Dopo Verona è cambiato atteggiamento

L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato così a Radio Firenzeviola durante Dodicesimo Uomo. Queste le sue parole sulla gara di stasera: "Le insidie ci sono sempre: in Europa non si deve tralasciare niente. Ci vuole sempre grande attenzione. La Fiorentina è in uno stato psicofisico eccellente, è favorita. L'atteggiamento della squadra è cambiato dopo la gara con l'Hellas Verona, adesso può risalire in campionato. Questi sono i mesi più importanti, dove ci si gioca tanto. Mi sembra che in rosa adesso i giocatori stiano tutti bene quindi anche questo conta. Col Milan è arrivata una grande vittoria che ha dato più entusiasmo e convinzione. C'era stata qualche polemica che ci può stare, però Italiano ha lavorato attentamente per ribaltare la situazione. Adesso sembra che il futuro può essere roseo. Stasera una vittoria importante può sicuramente portare tante cose positive anche in vista del finale di campionato".

Il Milan ha affrontato la Fiorentina con la testa a Londra? "Non credo che il Milan pensasse già alla gara col Tottenham. In campionato si gioca il quarto posto. Nella sconfitta con la Fiorentina bisogna dare grande merito ai viola per la gara che hanno fatto, è un passo falso dei rossoneri ma anche per colpa della Fiorentina. Adesso stiamo vedendo la vera Fiorentina e anche alcuni giocatori che sono stati presi per fare la differenza ora stanno dando quel qualcosa in più".

Paragone con la Fiorentina 89/90' vista la doppia faccia in campionato e in coppa: "Ci sono annate dove si pensa a puntare più in alto e quindi alcune cose possono passare in secondo piano perché trascurate. Inizialmente alcuni giocatori non rendevano, serviva un po' di tempo ai nuovi soprattutto di integrarsi. In Coppa Italia è lì a portata di mano e sarebbe importante arrivare in finale. L'organico è tornato quasi tutto a un ottimo livello di condizione. Nico Gonzalez per esempio sta tornando quello decantato anche da Scaloni, che salta l'uomo e che determina. Stasera la Fiorentina si deve confermare per dare continuità, perché continuare il percorso positivo non fa altro che dare maggiore fiducia e convinzione anche in campionato".