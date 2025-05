RFV Nicoletti senza filtri: "Tre scenari per la Fiorentina. Un'idea per me è Pioli"

L'ex dirigente sportivo Costantino Nicoletti opinionista di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento", ha parlato dell'attualità della Fiorentina, ipotizzando tre scenari in vista della prossima stagione: "La prima possibilità è un'accelerata alla cessione del club da parte di Rocco Commisso, anche se non è affatto semplice. La seconda è fare un patto per raggiungere la Champions con reset dei vertici aziendali dall'area sportiva fino al marketing, il terzo scenario invece è costruire una Fiorentina Ye-Ye, ossia con giovani cresciuti in casa e qualche chioccia come ad esempio Gosens. L'allenatore potrebbe essere ancora Palladino, ma per me l'ideale sarebbe Stefano Pioli.

Un normal one che faccia crescere questi giovani, che conosce già questo ambiente e ha un curriculum importante. In più penso che non guardi più ai soldi dopo l'esperienza in Arabia...".