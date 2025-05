RFV Antonio Di Gennaro sulla sconfitta di Venezia: "Non si può perdere così. Senza coppe un fallimento"

L'ex centrocampista della Fiorentina, oggi opinionista televisivo, Antonio Di Gennaro è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi Si Compra" per analizzare la sconfitta dei gigliati contro il Venezia. Queste le sue parole: "Non si può perdere una partita così, in un momento così delicato. Al netto degli assenti e con tutto il rispetto per il Venezia, non si può perdere così. La riflessione deve essere forte. C'era la possibilità di correre per la Champions League. Non credo che la Fiorentina abbia meno della Lazio. Sconfitta difficile da commentare".

Si può parlare di fallimento?

"Se arrivi in Conference hai fatto il minimo sindacale. Per me è la rosa più forte dell'era Commisso, senza coppe è un fallimento. La prossima è con il Bologna, se vincevi te la giocavi. Erano tutte lì. Non esiste perdere una gara in quel modo. Palladino è giovane ma deve far giocare i giocatori nel proprio ruolo. Sennò poi lo paghi".

Le analisi a cui si riferiva Pradè saranno sul tecnico?

"A tutti. L'allenatore dirige e la rosa è competitiva più degli altri anni. Il contratto doveva essere uno sprone per tutti. Però ci sarà una valutazione forte".

L'assenza di Gudmundsson che ne pensa? E sulle scelte di formazione?

"Queste sono le riflessioni che devono fare. Gudmundsson dovranno valutare il perché non ha giocato. Deve fare la differenza. Ndour seconda punta non ci sta, non è nelle sue corde. Ognuno deve giocare nel proprio suolo. Poi ci sono delle emergenze. Ora due gare per centrare la Conference che è l'obiettivo minimo".

La Fiorentina può vincere queste due gare?

"Così scarica no. Contro il Bologna c'è un discorso motivazionale anche. Una Fiorentina così perde con tutti, anche con il Monza. Tra Venezia e Monza ci sono 8 punti persi. Poi vinci con le gradi. I punti con le piccole ti portano in Europa. Perdere come hai perso a Venezia è inaccettabile".