RFV Pochesci: "Rinnovo di Palladino ha creato un rilassamento, manca dirigenza abituata a vincere"

L'allenatore Sandro Pochesci è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Tempi Supplementari" per parlare dell'attualità viola: "La Fiorentina è passata dalle stelle alle stalle, ma le motivazioni del Venezia sono state superiori a quelle viola e questo a volte supera la tecnica, la tattica e la classifica".

Il rinnovo di Palladino un boomerang? "C'è stato un rilassamento, l'ho pensato anche io. Le società spesso fanno questo errore e dopo tre partite esonerano, lo fanno per dargli fiducia, ma il giocatore si rilassa, non ha quella tensione dell'incertezza. La Fiorentina ha avuto la pancia piena. Come quando cambi allenatore e certi giocatori sembrano trasformati, chi aveva meno spazio diventa addirittura un fenomeno, ma qui bisognerebbe sentire uno psicologo. Se avesse vinto la Fiorentina avrebbe avuto una classifica perfetta, se avesse vinto con 62 punti pensa che partita con l'ex Italiano che usciva fuori con la Roma che affronta il Milan che ora può rientrare nella corsa. Ma quando vedi che la squadra si rilassa deve pensarci l'allenatore, anche spaccando qualcosa, o anche la società. Io ho spaccato spogliatoi e thermos quando vedevo i miei rilassati, l'allenatore bravo deve intervenire".

Scelte sbagliate dalla società? "In questo campionato stanno tutte facendo passi indietro ma poi rientrano, alla Fiorentina mancano dirigenti abituati a vincere e non deve vendere i giocatori migliori; ora la base c'è tra alti e bassi, ma manca una figura forte nella gestione della settimana. Per me Palladino è bravo ma deve imparare che si può vincere anche con partite sporche, lui dalla panchina si limita a dare indicazioni tattiche, serve una figura che lo aiuti".