DI GENNARO A RFV: "De Gea miglior acquisto degli ultimi anni"

Antonio Di Gennaro, ex viola ed opinionista televisivo, nonché voce di Radio FirenzeViola, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" ripartendo dalla vittoria della Fiorentina contro il Milan: "Questa partita può essere la scintilla per la squadra di Palladino, può cambiare la stagione, per tutto, anche a livello tattico e fisico e non solo mentale. Questa sosta è importante perché l'allenatore potrà lavorare un'altra settimana per affinare il cambio di modulo. Penso che qualche effetto ci sia stato dopo il cambio di modulo. L'allenatore deve salvaguardare la squadra e agire su quelle che sono le situazioni ancora da sistemare. È stata una vittoria importante anche per la classifica, ti dà uno slancio anche a livello ambientale".

La titolarità di Adli è stata la chiave della vittoria di ieri?

"Non a caso nel Milan era diventato regista per sostituire Bennacer. Per caratteristiche è lui il vero regista di questa Fiorentina. Gli altri centrocampisti non hanno le caratteristiche giuste. Fare un gol così a uno come Maignan significa che l'esecuzione è stata perfetta. È giovane, ha personalità. Ora la Fiorentina ha trovato un portiere forte e titolare. Ha un difensore centrale che sta crescendo tantissimo come Comuzzo. L'unica situazione su cui liberare è la posizione di Gosens che da terzino è adattato. Senza parlare di Gudmundsson che vince la partita anche nel momento in cui lo vedi meno".

De Gea?

"Quando hai un portiere buono, su 10 partite se giochi bene ne vinci 8. Ha fatto due parate da fenomeno sui rigori. Hanno calciato forte entrambi i rigori e lui è andato a prenderli accanto al palo. De Gea è stato l'acquisto più importante degli ultimi anni della Fiorentina".

