DI CHIARA A RFV, Esterni devono essere arma in più

Alberto Di Chiara, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola:

Cosa pensa degli esterni d'attacco della Fiorentina?

"È molto difficile dare un giudizio dopo la partita di ieri, nella quale si sono viste anche buone cose. Gli esterni devono essere l'arma in più per fare l'ulteriore salto di qualità. Sulla carta la Fiorentina ha dato a disposizione a Italiano esterni che possono andare bene. La mentalità è comunque da costruire. L'importante sarà centrare i risultati".

Milenkovic, non è né dentro né fuori. In settimana la situazione può essere risolta. Ci sono Inter e Juventus su di lui, cosa succederà secondo lei? E che perdita sarebbe?

"La viola perderebbe il perno della difesa. Quarta ha grandi potenzialità ma non riesce ad esprimerle, è un po' un incompiuto. L'intervento sul mercato in quel ruolo diventerebbe una necessità. Servirebbe anche un centrocampista di qualità. Serve poi capire la gerarchia fra Amrabat e Mandragora. Ieri si sono viste le buone qualità di Dodò, ma davanti gli attaccanti si devono un po' svegliare. Cabral non sembra ancora sciolto".

Jovic può far fare il salto di qualità all'attacco?

"Si punta molto su di lui, sul suo spirito di rivalsa. Ha potenzialità, si vede che il giocatore c'è anche dai movimenti nelle amichevoli. Per la Fiorentina lui sarà fondamentale. Quello che aveva chiesto Italiano era avere due giocatori per ruolo e in attacco ci son lui e Cabral. Dovranno arrivare però reti anche da centrocampisti ed esterni".

Ieri ha esordito Dodo. Potrà far bene?

"Ieri si è visto che ha buone qualità offensive. Può arrivare sul fondo e mettere palloni nel mezzo. Dovrà dimostrare di essere un terzino completo e difendere bene ma è comunque un giocatore importante".