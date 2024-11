DELLA ROCCA A RFV, Col V. Park viola a livello delle big

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Francesco Della Rocca, ex centrocampista passato anche a Firenze, è intervenuto a Radio FirenzeViola per dire la sua sul momento della Fiorentina e su alcune possibili mosse di mercato: "Servono interventi mirati. Giocatori che alzano il livello della squadra, e alzare il livello non è facile. Bisogna capire poi quanto vorrà spendere Commisso, che sta facendo comunque tanto per questo club. Mi sembra evidente che lui voglia alzare il livello".

E del progetto di Commisso cosa ne pensa?

"Domenica sono stato al Viola Park a vedere una partita delle giovanili e ho visto quello che hanno fatto. Prima, quando giocavo a Firenze, abitavo in zona, ora si sono presi tutti Bagno a Ripoli. Hanno fatto qualcosa di bellissimo e penso che, anche per questo, adesso andare a giocare alla Fiorentina è come andare a giocare in una big, Juventus, Inter o altro. Così si spiega anche l'arrivo di tanti campioni come De Gea o Gosens".

Questa Fiorentina può puntare in alto?

"Lo ha fatto il Bologna l'anno scorso, perché non può ripetere la stessa cosa la Fiorentina? Poi ci sono mille incognite e ci vuole un po' di fortuna. Però è impossibile non sognare".