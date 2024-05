DELL'OGLIO A RFV, Sarà Bonaventura l'uomo di Atene

FirenzeViola.it

Antonio Dell'Oglio, allenatore ed ex viola (a Firenze dal 1988 al 1993), ha parlato così dell'imminente finale di Conference League: "Spero che la Fiorentina possa fare come l'Atalanta. Sarà sicuramente una squadra diversa rispetto a quella dell'anno scorso: un anno in più di esperienza ha di sicuro fatto bene ai ragazzi di Italiano. Nzola o Belotti? L'angolano mi sembra si sia svegliato. Ma penso che uno come Belotti, per la sua cattiveria anche nel pressare, sia sempre utile. Conference? Si parla di un trofeo ed ha comunque un'importanza elevata, anche perché è pur sempre una coppa internazionale. Chi può fare la differenza in finale? Sono un estimatore di Bonaventura, mi auguro per lui e per la Fiorentina che arrivi al meglio alla finale, è un giocatore fondamentale".

E sulla gara di stasera col Cagliari: "Sarà una partita strana. Innanzitutto per l'omaggio a una persona straordinaria come Claudio Ranieri che io ho avuto a Firenze per quattro mesi in cui mi ha insegnato tante cose che non pensavo di poter imparare da ultratrentenne. Ogni giorno facevamo tanti allenamenti di tecnica individuale, lui non tralasciava nessun dettaglio. Quell'anno alla Fiorentina, eravamo in Serie B, mi parlò onestamente per farmi capire che non c'era molto spazio per me. Poi sarà una gara particolare anche perché ci sarà più la volontà di non farsi male in vista della finale di Conference".

