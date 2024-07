DE SINOPOLI A RFV, Il settore ospiti va ridimensionato

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione "Palla al Centro". Queste le sue dichiarazioni sul tema della campagna abbonamenti: "Mi aspettavo la società comunicasse oggi le informazioni relative alla campagna abbonamenti, abbiamo avuto un paio di contatti legati alla questione stadio. Loro ci hanno fatto capire qual è la situazione dello stadio e la disponibilità, oltre che la disposizione dei posti per la prossima stagione. Aggiungo che tra poco più di un mese inizia il campionato".

Sulla questione del settore ospiti: "I numeri della campagna non ci sono. Spero che le componenti che possono decidere sulla disposizione del settore ospiti facciano le valutazioni corrette, anche perché quel settore toglie molti posti ai tifosi Fiorentina. È chiaro però che un settore ospiti che porta via 2.000/2.500 posti ne porta via tanti, in questa situazione d'emergenza. L'Udinese, quando ristrutturò lo stadio, metteva a disposizione dei tifosi pochissimi biglietti. Il problema è la Conference League, dipende anche quali squadre arriverai ad ospitare. Qualcuno, in ogni caso, deve assumersi la responsabilità: non la Fiorentina, ma il Comune, il prefetto, il questore."

Sulla possibilità di vedere una corsa all'abbonamento: "Può darsi che ci sia anche la corsa a prendere l'abbonamento, anche se non lo so. In ogni caso, i tempi sono un po' limitati. Vediamo se a partire da giovedì, con l'inizio della campagna abbonamenti, arriveranno buone notizie. Ma ripeto, tutto dipenderà dalla questione del settore ospiti."

