DE SANTIS A RFV, Quarta una delle note liete. Nico...

A Radio FirenzeViola, durante il programma "Palla al centro", Lorenzo De Santis, noto procuratore: "Il rendimento di Quarta nelle ultime settimane è una delle notizie più liete. Fra le cattive notizie per sabato c'è quella che Lautaro ha ritrovato fiducia. L'Inter è in risalita dopo qualche settimana negativa, nelle quali si erano aperti dei dibattiti sulla posizione di Inzaghi".

Quarta ha cominciato a capire i tempi della Serie A?

"Quarta ha fatto per larghi tratti bene. Ha fatto diverse buone prestazioni. Il finale della stagione passata e l'inizio di questa non ha giocato bene, ma ritengo che abbia delle caratteristiche non troppo comuni per il calcio europeo. Ha grande esplosività e si spinge bene in avanti. Magari qualche volta abbassa un po' troppo la guardia".

Come spiega le difficoltà di Igor?

"Igor aveva avuto una crescita esponenziale. La mia impressione è che certe lacune sia venute fuori nei momenti bui della Fiorentina. Giocare poi con Milenkovic vicino è un conto, senza è un altro".

Quanto sarà importante approcciare bene la gara con l'Inter?

"Alla Fiorentina servirebbe una scintilla per dare una sterzata. La partita con l'Inter non è delle più semplici, è una squadra in fiducia. I viola stanno trovando difficoltà in zona gol. Ricordo che l'anno scorso contro l'Inter i viola persero ma giocarono un grande primo tempo. La Fiorentina deve affrontare questa gara con uno spirito simile a quello dell'anno scorso".

Secondo lei già a gennaio si potrà aprire degli scenari di mercato per Gonzalez?

"Questo mercato sarà particolare, sarà preceduto da una grande pausa. Rinunciare a Nico vorrebbe dire rinunciare al giocatore più importante".