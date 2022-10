DE SANTIS A RFV, Ecco due argentini da prendere

Lorenzo De Santis, agente di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola per quanto riguarda alcuni giocatori della Fiorentina o in orbita viola: “Arnautovic ha fatto benissimo l’anno scorso e lo sta facendo anche quest’anno. Quando manca lui il Bologna è un’altra squadra, tanto che hanno resistito anche alle avance dello United. Su Dominguez e Zurkowski invece può esserci qualcosa in più. Il polacco ha dimostrato di poter stare bene in Serie A, Italiano adesso lo ha chiuso ma può trovare il suo spazio. E anche Dominguez ci può stare bene a Firenze: sono due centrocampisti diversi. Ma adesso il centrocampo non è la priorità della Fiorentina. Quando si parlava del passaggio di Zurkowski all’Empoli la pedina doveva essere Bajrami, ma adesso la Fiorentina avrebbe bisogno di rafforzarsi in altre zone del campo. Dominguez a Bologna ha fatto più volte il centrocampo a due. È bravo ad abbinare quantità e qualità. A mio avviso può avere più utilizzi alla Fiorentina. Poi ci sono da capire le condizioni di Castrovilli”.

Su Gonzalez: “Quella è una situazione complessa, serve prudenza. Credo che le cose siano due: la prima è dal punto di vista clinico. Non si tratta di un semplice trauma. È un problema che si trascina dal precampionato, per me è legato a qualcosa di diverso, come un’infiammazione al tendine. È un problema specie per uno che vive di scatti come lui. Poi c’è un aspetto mentale. Perché essendoci il Mondiale a novembre, manca un po’ di coraggio di premere sul fastidio”.

Sui movimenti di mercato: “Credo che numericamente la Fiorentina farà delle valutazioni in difesa. Perché un giocatore in più può essere utile, Ranieri non è neanche usato. Un centrale serve. Poi dipenderà anche dalle uscite, a destra probabilmente ci sarà qualche problema. Perché Dodò non è ancora entrato a regime, Venuti è stato colpevole di alcuni errori”.

Qualche nome da segnalare: “Un nome molto chiacchierato è Buonanotte, su cui è forte il Brighton. E poi c’è un 2003 che è Gino Infantino del Rosario Central, club che sforna sempre giocatori interessanti”.