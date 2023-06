DE FANTI A RFV, Cosa può mettere in difficoltà il W. Ham

Fonte: dal nostro inviato a Londra, Giacomo A. Galassi

Roberto De Fanti a Radio Firenze Viola

Queste le dichiarazioni del noto procuratore ed esperto di calcio inglese Roberto De Fanti a Radio FirenzeViola in vista della finale di Conference League: "Il West Ham non è paragonabile agli altri club per risultati ma rimane storico. Credo che non abbia fatto molto bene in campionato ma in Conference sì, la finale è storica anche per gli Hammers. E' stato fatto un buon lavoro in difesa, vedi Ogbonna nonostante gli infortuni, assieme a Zouma. A centrocampo c'è Declan Rice, uno dei più importanti in Inghilterra, davanti c'è Antonio... La squadra è talentuosa".

Che percezione c'è della Fiorentina in Inghilterra?

"Sugli allenatori italiani ho sempre avuto una grande opinione, della Fiorentina non c'è una vera e propria percezione visto che le squadre più in vista sono Milan, Inter, Juve... Questa poca conoscenza della Viola può essere d'aiuto alla squadra di Italiano".

Si aspetta che qualche giocatore viola possa approdare in Premier? Vedi Nico-Leicester...

"Di sicuro la squadra che fa la finale ha giocatori importanti e che possono approdare in club importanti".

Cosa si aspetta in finale a Praga?

"La finale è da 50 e 50, il West Ham rimane forte, ma in Italia abbiamo un gioco più orizzontale, teliamo una ragnatela, il che può mettere in difficoltà una squadra inglese, abituata a un calcio più intenso".