RFV Impallomeni su Palladino: "Ci spieghi i cambi. Cosa si aspetta da Colpani e Zaniolo?"

vedi letture

Stefano Impallomeni, ex calciatore oggi opinionista televisivo, è intervenuto nella mattinata di Radio FirenzeViola durante 'Chi si compra', dicendo la sua sull'eliminazione della Fiorentina dalla Conference League: "La voce di popolo è voce di Dio, come si dice. La mia analisi va sui cambi. Il Betis è una squadra molto forte e non accetto i confronti con gli altri anni, però la Fiorentina l'ha buttata via nei supplementari con dei cambi che non hanno prodotto quello che Palladino sperava. I Colpani, gli Zaniolo... Abbiamo visto la reazione di Fagioli. È paradossale criticare Palladino nei giorni del rinnovo ma i tifosi della Fiorentina li capisco, perché Pellegrini ha messo un ragazzino del 2006 che faceva pallonetti. Palladino ha sgonfiato invece la sua Fiorentina. Ci spieghi perché li ha fatti: cosa si aspettava da Colpani o da Zaniolo in questo momento della stagione? Sono tutti bravi però alla fine sbagliano i cambi. Perché ha sostituito Fagioli e Richardson resta in campo? Poi bisogna interrogarsi anche sul perché questo Gudmundsson non rende ed esce col muso, non è la prima volta che succede. Non vedo tutti contenti e mi dispiace molto perché la Fiorentina secondo me è molto forte e l'aveva dimostrato anche a Roma, in campionato".

Come spiega il rinnovo di Palladino?

"Io capisco che c'è il confronto con Italiano però lo sforzo della società di fare una squadra migliore io lo vedo. La scelta del rinnovo di Palladino è una scelta di calcio, se Palladino è l'uomo giusto per questa Fiorentina lo capiremo la prossima stagione. Do una grande giustificazione al tecnico: la situazione Bove. La squadra era quasi perfetta, vinceva tante partite e stava facendo un ottimo campionato, poi sono venuti a mancare un po' di equilibri. Su ieri c'è una cosa che non capisco".

Quale?

"Il 2-2 non lo puoi prendere. E non importa se noi l'abbiamo vista dal divano, quel gol non puoi prenderlo tanto più in quel momento".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO