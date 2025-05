L'incredibile dato di Zaniolo: in 15 minuti non ha toccato un singolo pallone

Nell'amara serata di Conference del Franchi c'è forse un dato che più di tutti spiega lo scarso apporto dei giocatori della Fiorentina entrati dalla panchina e finiti per non incidere in una semifinale decisa invece, per il Betis, da chi è entrato a partita in corso.

Il dato che inquadra la "prestazione" di Nicolò Zaniolo è impietoso: il calciatore arrivato alla Fiorentina a gennaio ieri ha giocato 15 minuti, l'intero secondo tempo supplementare, riuscendo a non toccare neanche per una volta il pallone. Zero tocchi, zero tiri, zero passaggi: l'unica voce che vede un numero diverso dallo zero è quello dei contrasti aerei fatti, cioè uno, però avendo perso anche quello il numero dei tocchi di palla resta zero. Non certo l'epilogo che il calciatore si aspettava quando ha salutato Bergamo per arrivare a Firenze a metà gennaio.

Ora Zaniolo dovrà scontare le due giornate di squalifica comminate dal giudice sportivo per gli epiteti con cui il calciatore ha apostrofato Chiffi a Roma domenica scorsa. Tornerà a disposizione per l'ultima partita di campionato contro l'Udinese, anche se difficilmente Palladino gli concederà altri minuti in campo.