Gosens, leadership incalcolabile: per i quotidiani è stato il migliore in campo

Non ci sono dubbi, per i quotidiani in edicola oggi, su chi sia stato in casa Fiorentina il migliore al termine della sfida di ieri contro il Real Betis che ha estromesso i viola dalla Conference League. E' ovviamente Robin Gosens ad aggiudicarsi la media voti più alta, in virtù non solo della doppietta con cui nel primo tempo ha ribaltato lo svantaggio iniziale ma anche per la incalcolabile leadership messa al servizio della squadra. Ecco i voti riservati al tedesco:

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport-Stadio: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere Fiorentino: 8

La Nazione: 7,5

La Repubblica: 7,5

FirenzeViola.it: 7,5