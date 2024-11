DE CANIO A RFV, Viola su non sorprende. Torto a Gila

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

L'allenatore Luigi De Canio è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare di attualità viola partendo dalla classifica in vetta: "Rispetto agli ultimi anni, mi sembra più equilibrato ed avvincente".

Conte si è stupito di qualche squadra, che pensa? "Non conosco il contesto delle sue parole. Posso immaginare che potesse alludere alla Fiorentina ma in maniera senz'altro positiva visto che la Lazio già due stagioni fa arrivò seconda quindi la sua presenza è più prevedibile".

A lei stupisce la Fiorentina ai vertici? "Per come ragiono io, non mi sorprende affatto. Non che fosse scontato che facesse questi risultati ma non mi stupisce troppo. E' un lavoro che parte da lontano, già dal periodo di Italiano ed ha acquistio una forma mentis di costruzione del gioco e mentalità vincente. Anzi,, mi stuoiva l'inizio dei viola poi Palladino ha capito che doveva sfruttare il lavoro già fatto dall'altro allenatore ed ha avuto l'intelligenza di cambiare e credo che fino alla fine sarà una squadra difficile da battere".

Alcuni giocatori non sono stati valorizzati da altri club, quanto c'è di Palladino ora? "In ogni allenatore c'è da considerare non solo l'aspetto tecnico tattico ma anche quello psicologico. Questi ragazzi si sono sentiti gratificati e si sono integrati bene ma si tratta pur sempre di giocatori di grande aulità, a Firenze sono stati messi subito in condizione in una squadra già consolidata. Brava anche la società ad andare a prendere giocatori giusti e che hanno portato entusiasmo".

Da ex genoano come giudica la scelta su Gilardino? "A Gilardino è stata fatta una cosa molto scorretta, stava facendo bene con una squadra non molto forte e che deve lottare per non retrocedere. Inoltre gli sono stati tolti due giocatori forti e la squadra si è impoverita dal punto di vista realizzativo ma anche di sicurezza che loro davano. E' stato fatto un danno notevolissimo alla squadra alla quale hanno tolto due che davano sicurezze realizzative. A Gilardino è stato fatto un torto se sono solo ragioni tecniche".