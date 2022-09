DAMIANI A RFV, Jovic? Ho più fiducia in Cabral

L'agente e operatore di mercato, Oscar Damiani, ha così parlato a Radio FirenzeViola del momento vissuto dall'attacco della Fiorentina: "Per ora non ha sicuramente entusiasmato ma per un giocatore come lui ci vuole tempo; è ancora prematuro dare dei giudizi prematuri. Col senno di poi si poteva puntare su giocatori diversi per il dopo-Vlahovic, ma non credo che il problema sia l'eredità dell'attaccante serbo. Ma per prendere un grande attaccante oggi ci vogliono quasi 100 milioni e questa è una cifra che non compete alla Fiorentina. La concorrenza che c'è oggi per i grandi giocatori è spietata; in Francia ad esempio ci sono tanti grandi talenti ma se vai a chiedere ad un club francese un proprio giocatore si parte dalla base di 30 milioni. Dovremo puntare sui giocatori italiani ma non ci sono.

Jovic al Real Madrid ha giocato talmente poco che forse c'è da farsi una domanda. I giovani forti nel Real Madrid giocano. Non so perché la Fiorentina l'ha scelto ma un motivo ci sarà stato. Jovic ha delle qualità ma per adesso non le ha dimostrate. Su Cabral: penso che lui qualcosa in più abbia, lo aspetto con più fiducia rispetto a quanta ne ho su Jovic".