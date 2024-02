D. ROSSI A RFV, La Viola non conceda campo alla Lazio

FirenzeViola.it

Delio Rossi a Radio FirenzeViola

L'ex tecnico di Fiorentina e Lazio Delio Rossi ha parlato della sfida di lunedì prossimo tra le due squadre in corsa per l'Europa, intervenendo a Radio Firenzeviola a "Viola Week end": "Si fa fatica a giudicare da fuori, ora la Fiorentina sta facendo fatica anche perché gioca con gli stessi giocatori ogni tre giorni e non è una squadra omogenea tra titolari e riserve. Chi ha un gioco strutturato come quello della Fiorentina deve tenere la distanza tra i giocatori e la Fiorentina non lo sa fare, perché non riesce a reggere 60 partite con gli stessi".

Può aver inciso la pressione del 4' posto in questo 2024? "Le pressioni le avevano prima e le hanno adesso. Io al discorso mentale ci credo poco, una squadra ben allenata gioca e basta, a meno che non ci siano situazioni interne e problemi che non so. Io vedo che la Fiorentina non riesce ad essere squadra e non ha giocatori da giocata singola o contropiedisti come altre squadre".

Che Lazio arriva?" E' un po' come la Fiorentina, leggermente meglio e si trova meglio quando non deve fare la partita perché se gli dai campo colpisce e si difende bene a differenza della Fiorentina strutturata invece per andarti a prendere".

Lei come si comporta con giocatori che non rinnovano? "Se si allenano bene ed hanno la mia stima io li faccio giocare al di là della situazione contrattuale a meno che non mi arrivi una comunicazione precisa della società che non devono giocare ma a quel punto glielo dico chiaramente".

Che idea ha di Commisso? "Non conosco questa proprietà ma da fuori Commisso mi sembra una persona che ci tiene alla Fiorentina. Ma per me i migliori presidenti sono quelli che prendono le migliori persone nei ruoli chiave. Da lì si capisce la strategia. Non necessariamente deve essere insomma sempre presente ma come in un'azienda deve scegliere dei manager per fare la loro strategia. A Firenze non so cosa hanno promesso in realtà perciò non posso dire quale strategia fanno".

Come finisce lunedì? "Dipende dalla Fiorentina, se riesce a tenere ritmi alti e va a pressarla, se gli lascia campo invece può avere problemi"