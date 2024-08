D. DEI A RFV, Terracciano ok coi piedi. Errori? Vi spiego

FirenzeViola.it

David Dei, ex portiere nonché ex preparatore di Pietro Terracciano, ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro': "Partiamo dal presupposto che per un portiere è importante il preparatore con cui lavora. Magari con nuove metodologie e nuove richieste c'è bisogno di un periodo di adattamento, soprattutto la fase di preparazione è delicata ma è normale sia così. Oggi il portiere viene giudicato per un aspetto importante come il gioco con i piedi, ma non può essere l'aspetto principale. Negli ultimi anni la tecnica base richiesta è cresciuto molto ma la costruzione del basso a volte è ossessiva e senza criterio".

Gli errori di Terracciano?

"Sono stati tre e me li sono riguardati. In uno c'è un errore, è vero, ma in uno c'è una compartecipazione e in un'occasione è solo stato sfortunato. E il gioco con i piedi non c'entra nulla. Pietro ha già dimostrato che con i piedi sa giocare, Italiano chiedeva comunque la costruzione dal basso. Ma conoscendo Pietro tanto so che si farà scivolare addosso anche queste critiche: ha risolto tanti problemi alla Fiorentina in questi anni...".

