FirenzeViola Cristiano Doni: "Piccoli? E' molto forte e ora poteva far comodo all'Atalanta"

vedi letture

C'è anche Cristiano Doni alla Fishing&Padel Cup a San Vincenzo in provincia di Livorno. E con l'ex atalantino, ai nostri microfoni, abbiamo parlato pure di Roberto Piccoli, ora attaccante viola ma che è partito dal vivaio dei bergamaschi: "Roberto ha fatto tutto il settore giovanile nell'Atalanta - dice Doni - e da tifoso dico che dispiace averlo perso. Con l'uscita di Retegui poteva tornare utile, però va in una squadra altrettanto ambiziosa come la Fiorentina, può fare un bel campionato perché si sta consolidando".

Vista la sua crescita può anche pensare di arrivare in Nazionale?

"Credo ci possa stare, ha dimostrato di sapere segnare, ora va in una grande squadra e se continua a crescere è nelle sue possibilità arrivarci e Gattuso può pensarci".

Kean e Piccoli possono giocare insieme?

"Vedremo cosa farà Pioli. Giocare così potrebbe sembrare non facile perché sono due centravanti, ma hanno comunque caratteristiche diverse dunque perché no?"