COMOTTO A RFV, Anfield? Quando partì Vargas...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Per ricordare la bella vittoria di 15 anni fa della Fiorentina contro il Liverpool, l'ex terzino viola Gianluca Comotto ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Questi quindici anni sono passati in un attimo. Ovviamente ho dei ricordi bellissimi che ogni tanto in televisione vengono riproposti fortunatamente, tutte le volte mi chiamano per segnalarmelo. Era una grande Fiorentina che andò là a giocarsela a viso aperto e con quella vittoria ottenemmo il primo posto nel girone".

Il gol di Gilardino? "Da dietro vidi Vargas andare velocissimo e pensai "stai a vedere che ora facciamo rete e vinciamo". Poi Alberto in area era un cecchino che non sbagliava mai. Quando segnò ci abbracciammo tutti e nessuno di noi ci credeva a quello che stava succedendo".

La Fiorentina di oggi? "Ci auguriamo che possa tornare a giocare la Champions. Rispetto ai miei anni c'è un posto in più nella coppa europea, speriamo quindi faccia qualcosa che va oltre i pronostici. In questa squadra si vede tanto la mano dell'allenatore. Mi piace il centrocampo soprattutto perché è tanto assortito".

Dodo? "La cosa più particolare di tutte è che è esploso dopo l'infortunio. Non succede sempre, ecco. Mi sembra vada ancora più forte dopo il problema fisico dell'anno scorso. A livello difensivo è migliorato tanto. Mi dispiace solo che la sua esplosione sta togliendo un po' di spazio a Kayode".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA INTEGRALE