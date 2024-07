COBIANCHI A RFV, Valentini è fisico e forte di testa, ma...

Il giornalista di Mola Tv ed esperto di calcio argentino Giacomo Cobianchi è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento", per parlare della Copa America: "E' stata una competizione non particolarmente brillante per l'Argentina, che per larghi tratti non ha giocato così bene, mostrando qualche lacuna. La squadra però ha dimostrato che nei momenti decisivi non si tira mai indietro e lo ha dimostrato anche ieri"

Su Nico Gonzalez: "Ieri ha giocato una grandissima partita. Ha avuto il compito di sostituire Messi sull'esterno destro e lo ha fatto con sacrificio e qualità. Ha sfiorato il gol in almeno tre occasioni e ha messo veramente in difficoltà i giocatori colombiani".

Su Nicolas Valentini: "Non escludo che da qui a fine mercato ci potrà essere una svolta, perché so che il Boca non gradirebbe perderlo a zero. Si tratta di un difensore fisico, bravo di testa e nei contrasti a terra, cerca tanto l'anticipo e per questo va educato: è il classico difensore "ruvido" un po' come lo era Martinez Quarta. Al Boca si è imposto per questa sua prestanza fisica. E' mancino, penso possa rendere come braccetto di sinistra o come centrale di sinistra. La cosa che però potrebbe soffrire è la ripartenza dalla linea difensiva, che al Boca non ha mai fatto".

