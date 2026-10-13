Mastantuono sotto esame. Il Corriere dello Sport: "Criticato solo perché viene dal Real Madrid"

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Franco Mastantuono è finito giustamente nel mirino di critica e tifosi della Fiorentina per la prestazione a Marassi, ma detto questo, stop. Criticato come i compagni sì, criticato di più perché si chiama Mastantuono e viene dal Real Madrid che l’anno scorso l’ha pagato decine di milioni per portarlo in Spagna no: sono colpe da fargli scontare? A Marassi, inoltre, il classe 2007 si è messo a disposizione di Vanoli dopo essere rientrato dal Sudamerica soltanto mercoledì sera, con appena due allenamenti nelle gambe. Un segnale di disponibilità che merita di essere considerato. La Fiorentina deve permettergli di esprimere le proprie qualità senza caricarlo di aspettative eccessive, evitando che la pressione finisca per limitarne il rendimento.

Mastantuono è arrivato a Firenze per crescere e valorizzarsi, dimostrando impegno e umiltà. Serviranno tempo, fiducia ed equilibrio per accompagnarlo nel percorso di maturazione e trasformare il suo talento in una risorsa concreta per la squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.