RFV Clara Mondonico: "Giù il cappello per questa Fiorentina. Domenica sarà dura"

vedi letture

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Viola amore mio", è intervenuta Clara Mondonico, figlia dell'ex allenatore Emiliano Mondonico della cui scomparsa, sabato, sarà l'anniversario: "Sarà proprio alla vigilia di Fiorentina-Atalanta, la 'sua' partita. Io un po' credo alle coincidenze, sembra fatto apposta, probabilmente voleva godersi una delle 'sue' partite in questi giorni. Sarà una sfida durissima sia per i viola che per i nerazzurri".

Varrà tanto per entrambe le squadre.

"Quest'anno conta ancora di più per la classifica. La Fiorentina sta facendo un super campionato. Adesso te la devi giocare, ma a prescindere da quello che sarà il finale di campionato dico: giù il cappello per questo allenatore e per questa squadra. I tifosi viola poi fanno sempre la loro parte, e a proposito... bellissima la coreografia contro la Juve (ride, ndr)".

Come vivrà la gara di domenica?

"Io come sempre non posso dire da che parte sto, perché sono due storie diverse che mio padre ha vissuto. Due realtà importanti per lui, e quindi per noi. Un po' lo sapete come spero finisca, ma non si dice... (ride, ndr)".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!