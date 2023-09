CINQUINI A RFV, Mercato positivo, ma Igor serviva

FirenzeViola.it

L'ex direttore sportivo Oreste Cinquini durante la trasmissione "Palla al Centro" a cura di Radio FirenzeViola ha detto la sua sul mercato della Fiorentina, partendo dalla situazione Yerry Mina: "Il problema è che Mina non veniva da tante partite giocate. Non so se questa pausa per le nazionali gli ha fatto bene, speriamo di vederlo di nuovo ad alti livelli. E' vero che Igor con il West Ham ha sbagliato ma serviva come centrale mancino. Ranieri sta facendo bene ma ha una fisicità diversa rispetto al brasiliano".

Valutazione su Barone, Burdisso e Pradè?

"Sicuramente le decisioni le prende Barone. Comunque la Fiorentina ha concluso il suo mercato in positivo da un punto di vista economico e dovranno arrivare i soldi del Manchester United. Penso che la Fiorentina abbia fatto un buon mercato. Vediamo Christensen come si ambienterà, poi dobbiamo ricordarci che abbiamo perso Amrabat ma le offerte delle inglesi sono irrinunciabili e grazie ai loro soldi si può finanziare la campagna acquisti. Così ad esempio ha fatto il Milan con la cessione di Tonali. Vediamo dove Italiano ci può portare, l'anno scorso è vero che abbiamo perso due finali ma è stata una stagione positiva. Però non so ancora se quest'anno se la Fiorentina sia più forte dell'anno scorso".