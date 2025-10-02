RFV Chiarugi: "Kean cerca il gol disperatamente. Dzeko utile per il colpo di testa"

Luciano Chiarugi ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nella rubrica "palla al centro". Ecco le sue dichiarazioni: "Vediamo di passare questi turni che sono importanti e poi bisogna pensare al nostro campionato. Ora è difficile descrivere quale sarà il futuro della Fiorentina. La Fiorentina deve essere più combattiva, consapevole di avere delle qualità e di poter andare a Pisa e fare una partita completamente diversa da quella che abbiamo fatto. Bisogna arrivare ad avere una squadra di almeno tredici/quattordici e poi avere le alternative e noi ne abbiamo tante".



Cosa pensa di Kean in questo momento?

"Gli attaccanti hanno tutti qualche mese che non vanno però non ci voleva in questo periodo. Kean lo conosciamo ormai, le pause ce le hanno però quando Kean l'anno passato si diceva che non aveva bisogno di tante ombre mi sembrava che avesse qualche stimolo in più e quest'anno che c'è Dzeko e Piccoli non è che magari sente qualcosa dentro che non gli torna? In generale quando un attaccante non riesce a concretizzare diventa egoista e non vuole passar palla e Kean in questo momento cerca il gol in una maniera disperata".

Cosa pensa di Dzeko?

"Non è più quel giocatore che se lo metti dentro ti risolve le partite, può essere utile con il colpo decisivo di testa perché la struttura è quella. Lo devi mettere nella mezz'ora in cui lui si può esprimere al meglio tenendolo più vicino all'aria di rigore".

