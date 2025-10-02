Fiorentina-Sigma, Radio FirenzeViola in diretta fino al post gara: ora "I Tempi supplementari"
Radio FirenzeViola prosegue ancora a lungo per seguire insieme Fiorentina-Sigma Olomouc fino al post gara. Ora e fino alle 17:00 in studio Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 20:00 Giacomo Galassi e Stefano Prizio vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Dalle 20, come in occasione di tutte le partite della Fiorentina, inizia "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua per seguire da vicino appunto Fiorentina-Sigma Olomouc, con tanto di radiocronaca dal Franchi di Tommaso Loreto e ampio pre e post partita con i nostri inviati allo stadio Franchi.
RFVSelvaggi: "Piccoli è forte fisicamente, fa salire la squadra e segna. Con Gud coppia che può funzionare"
2 Ferrari: "La politica ci ostacola sugli stadi. Commisso pronto ad aiutare per concludere i lavori"
Lorenzo Di BenedettoDa Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
Angelo GiorgettiNumeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
Mario TeneraniPioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
