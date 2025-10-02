Fiorentina-Sigma, Radio FirenzeViola in diretta fino al post gara: ora "I Tempi supplementari"

Radio FirenzeViola prosegue ancora a lungo per seguire insieme Fiorentina-Sigma Olomouc fino al post gara. Ora e fino alle 17:00 in studio Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 20:00 Giacomo Galassi e Stefano Prizio vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Dalle 20, come in occasione di tutte le partite della Fiorentina, inizia "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua per seguire da vicino appunto Fiorentina-Sigma Olomouc, con tanto di radiocronaca dal Franchi di Tommaso Loreto e ampio pre e post partita con i nostri inviati allo stadio Franchi.

