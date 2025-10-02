RFV Leonardo Fabbri: "Stasera mi aspetto una vittoria agevole. Pioli uscirà dalle difficoltà"

Leonardo Fabbri, pesista italiano e noto tifoso della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nella rubrica "Viola amore mio". Ecco le sue dichiarazioni: "Da questo difficile momento, la Fiorentina se ne può uscire con il lavoro e con la voglia di tirare su la squadra. L'importante è non esagerare con le critiche ma di sostenere sempre e comunque".

Si aspettava di più da Pioli?: "Sicuramente ma umanamente penso che Pioli sia avanti di tanti allenatori e quindi saprà come uscirne".

Cosa manca alla Fiorentina, c'è poco cuore in questa squadra?: "Alla fine questi momenti servono anche per ritrovarsi, per capire le cose che non vanno bene e per migliorare. Le prossime partite sono toste fra campionato e Europa e sicuramente non c'è la voglia di fare male, nessuno sportivo vuole fare figuracce, quindi penso che si vedranno delle sorprese anche se saranno difficili".

Cosa si aspetta dalla partita di stasera?: "Mi aspetto una vittoria abbastanza agevole, speriamo che non ci siano sorprese e che sia l'inizio di una forma che speriamo venga ritrovata il prima possibile".

Cosa pensa di Piccoli?: "Mi piace, sono contento dell'acquisto però mi viene da pensare che Kean faccia fatica a giocare insieme a qualcun'altro. L'anno scorso ci lamentavamo che non ci fosse un vice Kean e adesso che c'è stiamo andando peggio".

