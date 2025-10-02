RFV

Firicano: "Stasera la Fiorentina deve dare un segnale. Non ho dubbi su Comuzzo"

Aldo Firicano, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nella rubrica "Viola amore mio". Ecco le sue dichiarazioni: "Sicuramente il momento non è brillante per la squadra. In Europa, anche se le rose delle due squadre non sono di pari valore, tutti sono organizzati. Sarà una gara tosta visto che l'ambiente è anche un po' scettico. Occorre una vittoria e un buon risultato. Pioli sta ancora cercando la quadra e credo che la gara di stasera possa aiutare. I viola hanno bisogno di dare un segnale sia per la coppa ma anche in vista del campionato".

Sull'esclusione di Comuzzo anche in vista di stasera: "Prima di dare un giudizio bisogna tenere conto che non siamo presenti agli allenamenti per valutarne lo stato di forma. Per me resta un giocatore di prospettiva e forte, ma se al momento non da garanzie è giusto non schierarlo. Sulle sue qualità comunque non ci sono dubbi, nonostante abbia fatto qualche errore recentemente":

