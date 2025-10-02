Fiorentina-Roma, gara affidata a Colombo: ecco tutta la squadra arbitrale

Sono da poco state rese note dall'AIA le designazioni arbitrali ufficiali per il sesto turno di Serie A. Per Fiorentina-Roma, gara di cartello di questa giornata insieme a Juventus-Milan, è stato scelto Andrea Colombo della sezione di Como come direttore di gara, gli assistenti saranno Perrotti e Moro, mentre il quarto uomo sarà Massimi. Al Var invece ci sarà Chiffi mentre all'Avar è stato designato Gariglio.

FIORENTINA – ROMA Domenica 05/10 h. 15.00

COLOMBO

PERROTTI – MORO

IV: MASSIMI

VAR: CHIFFI

AVAR: GARIGLIO