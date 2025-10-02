Fiorentina-Roma, gara affidata a Colombo: ecco tutta la squadra arbitrale
Sono da poco state rese note dall'AIA le designazioni arbitrali ufficiali per il sesto turno di Serie A. Per Fiorentina-Roma, gara di cartello di questa giornata insieme a Juventus-Milan, è stato scelto Andrea Colombo della sezione di Como come direttore di gara, gli assistenti saranno Perrotti e Moro, mentre il quarto uomo sarà Massimi. Al Var invece ci sarà Chiffi mentre all'Avar è stato designato Gariglio.
FIORENTINA – ROMA Domenica 05/10 h. 15.00
COLOMBO
PERROTTI – MORO
IV: MASSIMI
VAR: CHIFFI
AVAR: GARIGLIO
3 Ferrari: "La politica ci ostacola sugli stadi. Commisso pronto ad aiutare per concludere i lavori"
Lorenzo Di BenedettoDa Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
Angelo GiorgettiNumeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
Mario TeneraniPioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
