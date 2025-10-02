Fiorentina-Sigma Olomouc, i convocati di Pioli: confermata l'assenza di Sohm
La Fiorentina ha diramato in questi minuti la lista dei convocati per la prima gara del girone di Conference League contro il Sigma Olomouc, in programma per questa sera alle 21:00. Nell'elenco dei giocatori scelti da Pioli c'è ovviamente l'assenza di Moise Kean per squalifica, ed è invece presente il giovane Kouadio. Ecco la lista:
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Pablo Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti, Kouadio
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Sabiri, Richardson.
Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Piccoli
CONVOCATI💜⚜️ pic.twitter.com/ADRb9nDp9G— ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 2, 2025
