Fiorentina-Sigma Olomouc, i convocati di Pioli: confermata l'assenza di Sohm

Fiorentina-Sigma Olomouc, i convocati di Pioli: confermata l'assenza di SohmFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:46Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha diramato in questi minuti la lista dei convocati per la prima gara del girone di Conference League contro il Sigma Olomouc, in programma per questa sera alle 21:00. Nell'elenco dei giocatori scelti da Pioli c'è ovviamente l'assenza di Moise Kean per squalifica, ed è invece presente il giovane Kouadio. Ecco la lista:

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Pablo Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti, Kouadio
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Sabiri, Richardson. 
Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Piccoli