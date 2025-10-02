Radio FirenzeViola, si prosegue con "Viola Amore Mio": ecco le prossime trasmissioni

vedi letture

Radio FirenzeViola prosegue ancora a lungo. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Luca Calamai e Tommaso Loreto, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi, Stefano Prizio e Chiara Bevilacqua che vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, prima che Giacomo Galassi, Stefano Prizio e Chiara Bevilacqua continuino la diretta fino alle ore 20:00 con "Garrisca al Vento". Infine, "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua per seguire da vicino Fiorentina-Sigma Olomouc, con tanto di radiocronaca dal Franchi e ampio pre e post partita.

Per ascoltarci CLICCA QUI!