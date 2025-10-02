RFV

Marianella: "La stagione della Fiorentina ruoterà attorno alle prestazioni di Fagioli"

Marianella: "La stagione della Fiorentina ruoterà attorno alle prestazioni di Fagioli" FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
Oggi alle 16:26Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Massimo Marianella, telecronista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro". Ecco le sue dichiarazioni: "Credo che la Fiorentina non sia così lontana da mostrare il suo volto vero, mi aspetto un volto bello e positivo però ho sentito molta negatività che non condivido. Credo che basta una scintilla e credo che potrà essere oggi, resto molto positivo perché penso basti poco. Se va bene oggi poi ci sarà grande ottimismo per la partita con la Roma".

Che idea si è fatto della Fiorentina?: "Credo che questi cambiamenti di uomini siano dovuti alle prestazioni mancate perché l'idea di base è quella che si è vista nel pre campionato. La squadra in questo momento non ha fiducia, non ottiene risultati e in una zona critica come il centrocampo ha poca personalità. Io credo che questa squadra abbia talento e profondità di rosa per poter cambiare volto".

Cosa ne pensa di Fagioli?: "Fagioli è quello che insieme a Gudmundsson deve dare la qualità a questa squadra. La stagione della Fiorentina girerà intorno alle prestazioni di Fagioli, starà a lui fare il salto di qualità. Io sono un grande sostenitore di Gudmundsson ma al momento l'islandese non sta dimostrando ed è una grande delusione. Se recuperi Fagioli, con Nicolussi Caviglia che è un acquisto che a me è piaciuto molto perché da equilibrio ed è una pedina che mancava, il centrocampo diventa importante".

Che formazione crede possa giocare stasera? : "Io metterei Fortini al posto di Dodo, il brasiliano ha bisogno di riposare e riflettere. Rimetterei Comuzzo, visto il livello dell'avversario, con Pablo Marì e Ranieri, poi Gosens lo terrei per non cambiare tutti e due gli esterni, rimetterei Fagioli e se sta bene Gudmundsson dietro Piccoli con Nicolussi Caviglia e Mandragora. Credo che la Fiorentina oggi debba vincere per due motivi, uno per stappare la stagione e due perché l'obiettivo principale per questa squadra è vincere la Conference League".

Ascolta il podcast per l'intervista completa