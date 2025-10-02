RFV Marianella: "La stagione della Fiorentina ruoterà attorno alle prestazioni di Fagioli"

Massimo Marianella, telecronista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro". Ecco le sue dichiarazioni: "Credo che la Fiorentina non sia così lontana da mostrare il suo volto vero, mi aspetto un volto bello e positivo però ho sentito molta negatività che non condivido. Credo che basta una scintilla e credo che potrà essere oggi, resto molto positivo perché penso basti poco. Se va bene oggi poi ci sarà grande ottimismo per la partita con la Roma".

Che idea si è fatto della Fiorentina?: "Credo che questi cambiamenti di uomini siano dovuti alle prestazioni mancate perché l'idea di base è quella che si è vista nel pre campionato. La squadra in questo momento non ha fiducia, non ottiene risultati e in una zona critica come il centrocampo ha poca personalità. Io credo che questa squadra abbia talento e profondità di rosa per poter cambiare volto".

Cosa ne pensa di Fagioli?: "Fagioli è quello che insieme a Gudmundsson deve dare la qualità a questa squadra. La stagione della Fiorentina girerà intorno alle prestazioni di Fagioli, starà a lui fare il salto di qualità. Io sono un grande sostenitore di Gudmundsson ma al momento l'islandese non sta dimostrando ed è una grande delusione. Se recuperi Fagioli, con Nicolussi Caviglia che è un acquisto che a me è piaciuto molto perché da equilibrio ed è una pedina che mancava, il centrocampo diventa importante".

Che formazione crede possa giocare stasera? : "Io metterei Fortini al posto di Dodo, il brasiliano ha bisogno di riposare e riflettere. Rimetterei Comuzzo, visto il livello dell'avversario, con Pablo Marì e Ranieri, poi Gosens lo terrei per non cambiare tutti e due gli esterni, rimetterei Fagioli e se sta bene Gudmundsson dietro Piccoli con Nicolussi Caviglia e Mandragora. Credo che la Fiorentina oggi debba vincere per due motivi, uno per stappare la stagione e due perché l'obiettivo principale per questa squadra è vincere la Conference League".

