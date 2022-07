CHIARUGI A RFV, Jovic possibile colpo top. Sottil...

L'ex viola Luciano Chiarugi è stato intervistato in diretta su Radio FirenzeViola: "Jovic secondo me è l'acquisto migliore, potenzialmente, potrà concretizzare il volume di gioco della squadra. E se facesse i 30 gol che ha promesso... Anche lo stesso Sottil, assieme ad altri ragazzi, potrà essere importante. La squadra ci sta facendo vedere cose belle, c'è convinzione nei giocatori e in Italiano".

Rischia il boomerang con la frase "Voglio fare almeno 30 gol"?

"La sua convinzione mi fa pensare, crede in se stesso nonostante abbia giocato poco negli anni passati. Davanti ci sono 5-6 squadre veramente forti, e la Fiorentina ambisce a entrare lì e per ora si sta facendo veramente bene per riuscirci. Servirà di coprire la spinta offensiva grazie al centrocampo, non c'è più Torreira che dava tanto equilibrio anche se sono convinto che chi è rimasto abbia una consapevolezza maggiore".

Amrabat e Mandragora non valgono Torreira?

"Bisognerà cercare di farli coesistere, sapendo che hanno certe caratteristiche. Torreira aveva segnato anche diversi gol, vediamo se sapranno farne altrettanti. In ogni caso vedo un entusiasmo che mancava da tempo. Sono convinto che gli errori che lo scorso anno hanno impedito un salto meraviglioso, pur arrivando con pieno merito alla Conference, saranno aggiustati. Spero che chi è rimasto, e chi è arrivato, lo faccia con entusiasmo e che contraccambino in campo quanto detto finora a parole".