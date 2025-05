Calamai: "Fiorentina, volta subito pagina. Ma col Betis servirà il miglior Dodo"

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così della sconfitta della Fiorentina sul campo della Roma: "Bisogna voltare pagina e farlo velocemente. Ieri la Fiorentina non meritava di perdere e questi sono risultati che lasciano addirittura un segno peggiore rispetto ad altre sconfitte. Credo che oggi più che mai Palladino abbia bisogno di Dodo. Il brasiliano è un talento oggettivo ed è uno dei giocatori di fascia più importanti del campionato e d'Europa.

Ha corsa e propone assist, ricordatevi la fantastica palla a Cagliari per Beltran. Ma c'è un ultimo motivo per recuperarlo ed è la sua allegria, il suo sorriso, il suo trasmettere ottimismo ed essere trainante. In un lunedì così grigio e un po' storto credo che tutti abbiano bisogno del sorriso del brasiliano".